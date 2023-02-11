توتنهام يشترط 117 مليون إسترليني لرحيل #هاري_كين إلى #مانشستر_يونايتد

حدد مسئولو فريق توتنهام الإنجليزي سعر النجم هارى كين قائد السيبرز لرحيله عن النادى اللندني فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرغب فريق مانشستر يونايتد فى ضم هاري كين قائد توتنهام وهدافه لدعم هجوم الشياطين الحمر فى الموسم المقبل 2023-2024.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة توتنهام ترحب برحيل القائد هاري كين إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل، ولكن بشرط الحصول على 117 مليون إسترليني.

وأضافت الشبكة أن مسؤولي توتنهام لن يتنازلوا عن المبلغ المالي المُحدد من أجل الموافقة على رحيل الدولي الإنجليزي هاري كين إلى مان يونايتد.

وطالب إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، بضم هاري كين لدعم هجوم الشياطين الحمر فى الموسم المقبل، لكن يبدو أن المقابل المادى قد يفسد الصفقة.

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام الإنجليزي ينتهي فى يونيو 2024، ولكن حال وصول عرض من مان يونايتد بـ 117 مليون إسترليني سيوافق مسئولو النادي اللندني على رحيله في صيف 2023.