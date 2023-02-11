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7 أرقام تاريخية لفريق #الهلال فى #كأس_العالم_للأندية

11 فبراير 2023 · < 1 minute

سجل الهلال 7 أرقام قياسية تاريخية خلال بطولة كأس العالم للأندية، والتي تختتم اليوم بمواجهة تاريخية للزعيم أمام ريال مدريد على لقب نسخة المغرب.

جاءت الأرقام القياسية التي سجلها الهلال كالتالى:

 

1- التأهل إلى نهائي مونديال الأندية 2022 للمرة الأولى في تاريخه.

 

2- أول فريق سعودي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

 

3- ثانى فريق عربي آسيوي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، منذ وصول العين لنهائي نسخة 2018.

 

4- أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا للأهداف فى مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفا.

 

5- ثالث فريق عربي بعد الرجاء الرياضي المغربي والعين الإماراتي يصل إلى النهائي.

 

6- يشارك فى البطولة الحالية للمرة الثالثة بعد نسختى 2019 و2021.

 

7- ضمن الحصول على أول ميدالية فى تاريخ المشاركات السعودية بكأس العالم للأندية.