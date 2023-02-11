7 أرقام تاريخية لفريق #الهلال فى #كأس_العالم_للأندية

سجل الهلال 7 أرقام قياسية تاريخية خلال بطولة كأس العالم للأندية، والتي تختتم اليوم بمواجهة تاريخية للزعيم أمام ريال مدريد على لقب نسخة المغرب.

جاءت الأرقام القياسية التي سجلها الهلال كالتالى:

1- التأهل إلى نهائي مونديال الأندية 2022 للمرة الأولى في تاريخه.

2- أول فريق سعودي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

3- ثانى فريق عربي آسيوي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، منذ وصول العين لنهائي نسخة 2018.

4- أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا للأهداف فى مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفا.

5- ثالث فريق عربي بعد الرجاء الرياضي المغربي والعين الإماراتي يصل إلى النهائي.

6- يشارك فى البطولة الحالية للمرة الثالثة بعد نسختى 2019 و2021.

7- ضمن الحصول على أول ميدالية فى تاريخ المشاركات السعودية بكأس العالم للأندية.