7 أرقام تاريخية لفريق #الهلال فى #كأس_العالم_للأندية

سجل الهلال 7 أرقام قياسية تاريخية خلال بطولة كأس العالم للأندية، والتي تختتم اليوم بمواجهة تاريخية للزعيم أمام ريال مدريد على لقب نسخة المغرب.
جاءت الأرقام القياسية التي سجلها الهلال كالتالى:
1- التأهل إلى نهائي مونديال الأندية 2022 للمرة الأولى في تاريخه.
2- أول فريق سعودي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية.
3- ثانى فريق عربي آسيوي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، منذ وصول العين لنهائي نسخة 2018.
4- أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا للأهداف فى مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفا.
5- ثالث فريق عربي بعد الرجاء الرياضي المغربي والعين الإماراتي يصل إلى النهائي.
6- يشارك فى البطولة الحالية للمرة الثالثة بعد نسختى 2019 و2021.
7- ضمن الحصول على أول ميدالية فى تاريخ المشاركات السعودية بكأس العالم للأندية.