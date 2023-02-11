الأولى من العالم كله.. المساعدات السعودية تقترب من الوصول إلى شمال #سوريا #عاجل

تصل مساعدات الجسر السعودي الإغاثي إلى الشمال السوري بعد قليل، والتي تعد أول مساعدات دولية تصل إلى هذه المنطقة المنكوبة، بعد الزلزال الذي ضربها فجر الإثنين الماضي.

وقال موفد قناة "الإخبارية"، أن طائرة المساعدات السعودية المخصصة للشمال السوري وصلت صباح اليوم، وتوجهت مباشرة إلى مطار غازي عنتاب، ومنه إلى الشمال السوري، الذي تصل إليه في غضون دقائق.

وأضاف أن هذه الطائرة تمثل المساعدات الدولية الأولى التي تصل إلى الشمال السوري.

وكشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن أكثر من 104 أطنان من المساعدات الإغاثية السعودية ستوزع في 20 نقطة بالشمال السوري.

ووصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، صباح اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية، تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.