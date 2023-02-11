خالد قهوجي لـ”الوئام” : وصول #الهلال للنهائي أولوية وانجاز.. و #الأهلي سيعود أقوى مما كان

محيا الشاكي

مرحبا بك كابتن خالد قهوجي اين خالد قهوجي الآن ؟

الآن استمتع بوقتي الذي أقضيه بين أسرتي وعملي في المدرسة الإسبانية وجمعية رعاية الرياضيين الخيرية.

ماهي أجمل محطة في حياتك الكروية ؟

كل المحطات قضيت بها أوقات سعيدة تحمل ذكريات رائعة تذكرني بها الجماهير من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولقاءاتي المباشرة معهم.

ماهو أجمل هدف احرزته في مشوارك الرياضي ؟

لايوجد الادأجمل المطلق والحمدلله معظم أهدافي لها طابع جمالي خاص حسب رأي الكثير لذلك أترك الحكم والاختيار الجماهير .

من هو أفضل لاعب في العالم الآن ومن مثلك الأعلى في الملاعب ؟

لايوجد الأجمل المطلق والحمدلله معظم أهدافي لها طابع جمالي خاص حسب رأي الكثير لذلك أترك الحكم والاختيار الجماهير ، كرة القدم لعبة جماعية والآراء تختلف والساحة تتقبل الكثير فرونالدو وميسي ومبابي في مقدمة تلك النجوم حسب القاعدة الجماهيرية.

ماهو الفريق الذي كل ماتلعب ضده يكون لديك حماس وتعامل خاص في الملعب ؟

لايوجد فريق محدد فأنا وغيري من اللاعبين يحاول في كل مباراة أن يقدم ما يفيد المجموعة ويرضي نفسه والجماهير بغض النظر عن من هو الفريق المنافس.

كيف ترى وضع الأهلي الآن! وهل سيرجع للمنافسة من جديد ؟

وضع الأهلي اليوم في مقدمة ترتيب جدول الدوري "دوري يلو" إذًا كمقياس عمل بصفة عامة للإدارة واللاعبين يعتبر جيد ونرجو لهم التوفيق ويشكرون على ما يقدمونه وننظر منهم المزيد لأننا نثق فيهم .

هل سنشاهد الكابتن الخلوق خالد قهوجي في ملاعبنا قريباً ..

مدرباً، ادارياً .. ؟

إذا كنت تقصد تشاهدني لاعب فأعتقد هذا صعب لدرجة المستحيل أما غير ذلك فلا نعلم خطواتنا المستقبلية ولن يكون غريبا تواجدي أن حصل ذلك.

توقعاتك لنهائي كأس العالم للأندية ؟

يحسب للهلال الوصول للنهائي كأولوية للكرة والأندية السعودية والآسيوية فإن تحقق الفوز بالبطولة فهذا حدث غير مسبوق وان حصل على المركز الثاني فكل الشكر على الوصول للنهائي الذي أعطى الكرة السعودية تميزا يضاف إلى الإنجازات السابقة .

كلمة توجهها لجماهير الأهلي الوفية؟

كنتم ومازلتم عنصر هام في معادلة الاهلي الجميلة.