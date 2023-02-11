الأرصاد يحذر من رياح وأتربة وتدني رؤية على 5 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدني في مدى الرؤية، على كل من "العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر" في الحدود الشمالية، حتى الحادية عشر من مساء اليوم.

كما حذر المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدني في مدى الرؤية، على كل من: "الأسياخ- البدائع- البكيرية- الثامرية- الشماسية- العمار- المذنب- بريدة-عنيزة- عيون الجواء- الخبراء- الرس- الفوارة- النبهانية-رياض الخبراء-ضرية- عقلة الصقور" في منطقة القصيم، حتى الثانية عشر من بعد منتصف ليل الأحد.

وحذر "الأرصاد" من الحالة ذاتها على كل من: "الحناكية- المهد" في المدينة المنورة، و"الدوادمي- الرين-القويعية-عفيف" في الرياض، و"القريات- طبرجل" في الجوف، حتى الحادية عشر مساء اليوم.