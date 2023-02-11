رسميًا.. أضنة سبور يعلن انسحابه من الدوري التركي بسبب #الزلزال

أعلن نادي أضنة سبور الناشط بدوري الدرجة الأولى التركي، انسحابه من المسابقة بشكل رسمي، عقب قرار من مجلس الإدارة في الساعات الأخيرة؛ بسبب انهيار المدينة بأكملها على إثر الزلزال المُدمر الذي وقع مؤخرًا.

وفي بيان رسمي، قال نادي أضنة سبور التركي: توصلنا في اجتماع مجلس الإدارة عقب أحداث الزلزال مؤخرًا، إلى قرارات هامة تخص النشاط الرياضي داخل النادي في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف البيان: نعلن انسحابنا من مسابقة الدوري التركي الدرجة الأولى، وذلك بعد أن قررنا تحويل الملاعب إلى مخيمات من أجل احتواء سكان المدينة التي انهارت بشكل شبه كامل على إثر الزلزال.