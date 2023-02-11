تعثر جديد.. #نيوكاسل يتعادل مع بورنموث بالدوري الإنجليزي

تعادل فريق نيوكاسل مع منافسه بورنموث بهدف لكل فريق، في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعثر نيوكاسل للمباراة الثالثة على التوالي بعد الخروج بنتيجة التعادل، حيث سبق وأن تعادل الفريق في مباراتي كريستال بالاس بدون أهداف ثم التعادل مع ويست هام بهدف لكل جانب.

وتقدم بورنموث في الدقيقة (30) عن طريق ماركوس سينيسي، قبل أن يسجل ميجيل ألميرون التعادل في الدقيقة (45).

وأصبح رصيد نيوكاسل 41 نقطة في المركز الرابع، في المقابل يمتلك بورنموث 18 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل ضد ليفربول في الجولة المقبلة، بينما يواجه بورنموث ضد وولفرهامبتون.