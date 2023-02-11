الأرصاد يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على #السعودية خلال الـ24 ساعة القادمة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخلَّلُها سحبٌ ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر)، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لاتزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

وأشارَ المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتكون حالة الرياح السطحية في الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.