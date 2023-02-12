طقس الأحد.. “#الأرصاد”: سماء غائمة وسحب ممطرة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

تساقط الثلوج

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

هطول أمطار

وأوضح المركز أنه في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

رياح نشطة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.