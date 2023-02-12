مساعد مدير تعليم الرياض يدشن برنامج “اتقن” بمكتب تعليم الروضة

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام برنامج (أتقن) في الحفل المقام على مسرح مدارس الرواد الأهلية – فرع أشبيليا بحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي بإدارة تعليم الرياض الأستاذة نجلاء بنت تركي النفيعي ومدير إدارة الاختبارات التعليمية في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أيمن بن عبدالله العليان ومدير مكتب تعليم الروضة الأستاذ سهم بن ضاوي الدعجاني ومساعديه وعددٍ من رؤساء ورئيسات الأقسام في إدارة تعليم الرياض والمشرفين والمشرفات والمديرين والمديرات في مكتب التعليم بالروضة.

جاء ذلك في حفل أقامه مكتب التعليم بالروضة بهذه المناسبة يوم الثلاثاء 16/7/1444هـ حيث تم تقديم عرض مرئي عن البرنامج يوضح أهداف البرنامج وآلية تنفيذه, بعد ذلك تحدث نائب رئيس لجنة برنامج أتقن الأستاذ رشيد البداح موضحاً فكرة البرنامج وبداية التحضير والإعداد له مع فريق العمل المشرف على البرنامج, وألقى راعي الحفل مساعد المدير العام الأستاذ عبدالله الغنام كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أهمية العمل على تطوير وتنمية القدرات البشرية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية وتمكين أفراد الشعب من الدخول في المنافسات الدولية خصوصاً الطلاب والطالبات والعمل على تطوير أداؤهم في الاختبارات التحصيلية والقدرات ونواتج التعلم.

بعد ذلك قام مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بإدارة تعليم الرياض بتدشين برنامج أتقن رسمياً معلناً عن انطلاقة العمل بهذا البرنامج مقدماً شكره وتقديره لجميع منسوبي مكتب التعليم بالروضة على تقديم هذا البرنامج النوعي متمنياً أن يحقق هذا البرنامج الأهداف التي رسمت له بتكاتف الجميع, ثم كّرم مساعد المدير العام للتعليم الأستاذ عبدالله الغنام ومدير مكتب تعليم الروضة الأستاذ سهم الدعجاني ومساعدة مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذة نورة السحيباني اللجنة الإشرافية لبرنامج أتقن واللجان العاملة والمنظمة والراعية لحفل التدشين.

وتم تقديم اللقاء التعريفي لبرنامج أتقن للمشرفين والمشرفات والمديرين والمديرات في مكتب التعليم بالروضة, جاء ذلك من خلال تقديم الدكتور سعيد آل محيى أمين لجنة البرنامج لعرض عن فكرة البرنامج والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال تطوير أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية والقدرات ونواتج التعلم, بعد ذلك قدم الدكتور أيمن العليان مدير إدارة الاختبارات التعليمية في هيئة تقويم التعليم والتدريب عرض بعنوان البرنامج التعريفي لاختباري القدرات والتحصيلي الخاص بالمشرفين والمديرين, وفي نهاية البرنامج قدمت الأستاذة فوزية الشهري عضو لجنة برنامج اتقن عرض عن إجراءات تنفيذ البرنامج والفترة الزمنية للتنفيذ والأدوار المناطة بالمعنيين بتنفيذ البرنامج.