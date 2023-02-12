تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #الباحة: أتربة مثارة حتى هذا الموعد 

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على منطقة الباحة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظة العقيق, تستمر حتى الـ 7 مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.