الأرصاد تنبه أهالى 3 مناطق من الأتربة والرياح حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً لأهالي 3 مناطق من الأتربة والرياح المثارة حتى المساء.

أتربة على عسير

ونبه المركز عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية .

وبين المركز أن التنبيه يشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

أتربة وتدنى الرؤية في الباحة

كما نبه المركز من أتربة مثارة على منطقة الباحة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظة العقيق, تستمر حتى الـ 7 مساءً

رياح على المدينة المنورة

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن ارتفاع الامواج تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً