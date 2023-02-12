قيدته في السرير وأشعلت فيه النار.. امرأة تقتل زوجها بطريقة بشعة

تجردت امرأة في مصر من جميع المشاعر الإنسانية لتقدم على قتل زوجها بطريقة بشعة.

وفى التفاصيل ، أشعلت امرأة النيران في جسد زوجها، بعد وضع مخدر له في العصير وتقييده في السرير، حتى لا يحاول الهرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغاً يُفيد باشتعال النيران في منزل ومصرع شخص بداخله، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، والتي اعترفت خلال التحقيقات معها أمام النيابة بارتكابها الجريمة؛ لسوء معاملة المجني عليه لها.

وأقرت المتهمة بسكب 6 زجاجات بنزين على جسد زوجها المجني عليه، وإشعال النيران فيه، ثم فرت هاربة إلى منزل أسرتها.