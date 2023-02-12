جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أمين مكتبة (جدة):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

لغة إنجليزية.

أخصائي استقطاب مواهب (الأحساء):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المواهب أو الموارد البشرية.

لغة إنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 فبراير 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).