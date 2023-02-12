جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أمين مكتبة (جدة):
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.
خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
لغة إنجليزية.
أخصائي استقطاب مواهب (الأحساء):
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المواهب أو الموارد البشرية.
لغة إنجليزية.
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 فبراير 2023.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).