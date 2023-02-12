وفاة شاب سعودي في انطاكيا جراء #زلزال_تركيا المدمر #عاجل

لم يمض أيام على الإعلان عن وفاة مواطنة في تركيا جراء الزلزال المدمر، حتى تم الإعلان عن وفاة شاب سعودي يبلغ من العمر 17 عاماً بمدينة انطاكيا أكثر المدن تضرراً بالزلزال.

وقال والد الشاب "مصطفى الصفواني" إن ابنه حمزة لم تسعفه الظروف لإكمال إجراءات حصوله على الهوية، لتواجده سابقاً في سوريا، ومن ثم انتقاله لاحقاً إلى تركيا"، موضحاً أنه كان يعيش مع والدته السورية داخل سوريا، لكن القدر حرمه منها بعد سقوط قذيفة على منزل الأسرة- وفقا ـ"العربية"-.

وأضاف الوالد: "بعدها حاولت أن أعيده إلى أرض الوطن، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لدخوله السعودية، حيث طلبت منه الانتقال مع خاله وجدته لأمه إلى أنطاكيا، حتى الانتهاء من إجراءات الأوراق الثبوتية".

وتابع قائلاً: "منذ حوالي العام وأنا أستكمل كافة الإجراءات مع وزارة الداخلية، والجهات المعنية، لكن القدر سبقنا".

أما عن آخر اللحظات التي جمعته بحمزة، فأوضح أنه كان يتابع حالته ويتحدث معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن العائلة تلقت خبر الوفاة في التاسعة يوم أول أمس، بعد أن وجدت جثة الشاب تحت أنقاض البناية التي كان يسكنها، بينما نُقلت جدته إلى أحد المستشفيات القريبة، وهي بين الحياة والموت وتم دفنه أمس ظهراً.