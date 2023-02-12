تدشين 24 حديقة ومشروعاً لتصريف مياه الأمطار في #الدمام

دشن الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، داخل مكتبه في ديوان الإمارة، اليوم، عدداً من المشاريع التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وثمن أمير الشرقية دعم القيادة الحكيمة وحرصها على اعتماد مشاريع بلدية تحقق جودة الحياة، وقال: "سعدت اليوم بتدشين حزمة من المشاريع التنموية والتي تساهم في رفع مستوى جودة حياة السكان والزائرين للمنطقة، إضافة الى تهيئة مرافق لممارسة الرياضة، بالإضافة لإنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات وتهيئتها لتناسب جميع أفراد الأسرة وتحقق رغبات وتطلعات أهالي المنطقة".

وأضاف: "هذه المرافق وجدت لرفاهية المواطن والمقيم، ومن المهم أن يكون لدى الجميع الوعي الكافي للمحافظة عليها وعلى نظافتها واستغلالها للأغراض التي أقيمت من أجلها، كما على الأمانة والجهات المعنية صيانتها بشكل دوري من أجل أن تبقى وأن تكون فوائدها ملموسة للجميع".

وكشف أمين المنطقة الشرقية، م. فهد الجبر، إن المشاريع شملت إعادة تأهيل وتنفيذ 17 حديقة في حاضرة الدمام، بمساحة إجمالية بلغت ب 180 ألف م2، تتضمن ملاعب لكرة القدم، وألعاب تفاعلية وترفيهية، وألعاب قوى، وألعاب مهيأة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى لوحات تعليمية وتوعوية.

كما شملت 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام، بقيمة إجمالية أكثر من 673 مليون ريال، ومشروعين في العزيزية بمحافظة الخبر، بقيمة إجمالية أكثر من 172 مليون ريال، إضافة لتدشين 12 مشروع لتنمية مخططات المنح، بقيمة إجمالية تبلغ 169 مليون ريال.