استشاري مناظير يكشف #السرطان الأكثر شيوعاً بين السعوديين (فيديو)

كشف استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، الدكتور إبراهيم الزهراني، عن السرطان الأكثر شيوعاً بين السعوديين.

وقال "الزهراني" خلال استضافته في برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، إن سرطان القولون هو الأكثر شيوعاً بين السعوديين، بينما سرطان المعدة في المرتبة الحادية عشر أو الثانية عشر في القائمة.

وعن أبرز أعراض سرطان المعدة خاصة "الغدي"، قال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير إن آلام البطن المفاجئة والمتكررة والشديدة هي أبرز هذه الأعراض، وتستوجب زيارة الطبيب، خاصة مع العمر المتقدم، إلى جانب الغثيان المستمر، ووجود دم في القيء.