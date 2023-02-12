زلزال في المهد… فيديو مؤثر لهزة أرضية تضرب حضانات أطفال حديثي الولادة في #تركيا #عاجل

يوماً تلو الآخر، تظهر مشاهد جديدة مؤثرة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي، وخلف وراءه عشرات الآلاف من القتلى.

من بين هذه المشاهد المؤثرة، ما وثقته كاميرات المراقبة لهزة أرضية تضرب مستشفى يضم وحدة أطفال حديثي الولادة، في مدينة "غازي عنتاب"، التي تعد من بين أكبر المدن التركية المتضرة من الزلزال.

ويظهر في الفيديو الذي أذاعته قناة "العربية"، ممرضتان تهرعان إلى داخل وحدة الأطفال حديثي الولادة، وتحاولان "تثبيت" الحضانات المتواجد بها الأطفال بيديهما.