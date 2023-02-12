10 خدمات لـ مرضى #ألزهايمر

تقدم الجمعية السعودية لمرضى ألزهايمر، العديد من عبر البرامج والجهود للعناية بهم، ومنها تأسيس قاعدة بيانات خاصة للحالات وسجلًا وطنيًا، واستقطاب الخبرات العالمية من الأطباء والمختصين، وشمول بعض الحالات في بطاقة التأمين الصحي.

وتشمل الخدمات إطلاق الخط الموحد "937" للاستفسارات المجانية، وإطلاق برنامج تدريبي لتأهيل قدرات من يرعونهم، والتكفل بإيجارات أسر المرضى من ذوي الدخل المحدود، إضافةً إلى توفير الأجهزة والخدمات الطبية والمنزلية، وإطلاق دليل شامل للتعامل معهم وللأدوات المعينة على رعايتهم، وتقديم استشارات قانوينة مجانية، وإعداد قائمة بحقوقهم.