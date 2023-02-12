فيديو مؤثر من #زلزال_تركيا.. مصاحف وسجادات صلاة وألعاب خرجت من تحت الأنقاض ولم يخرج أصحابها

رصدت كاميرا قناة "الإخبارية" عدة مشاهد مؤثرة من موقع الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الإثنين الماضي.

وعرض مراسل القناة مجموعة من المستلزمات والممتلكات، تم استخراجها من تحت أنقاض منزل في مدينة غازي عنتاب، بينما لا يزال أصحابها تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة.

وتضمن ذلك مجموعة من الكتب والمصاحف وسجادات الصلاة وألعاب الأطفال وغيرها.