الهلال يحطم الأرقام ويتفوق على الفرق السعودية في #كأس_العالم_للأندية

حقق نادى الهلال أرقاما مميزة بعدما قدم لاعبو الزعيم السعودي أداء بطوليا أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في المغرب.

وتوج ريال مدريد، مساء السبت، بلقب كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي بنتيجة 5 / 3 في نهائي مونديال الأندية.

واستطاع الهلال أن يحقق إنجازًا كبيرًا بعد تتويجه بفضية كأس العالم للأندية، متفوقًا على الأندية السعودية في ختام مشاركته الثالثة بالبطولة، وكسر الهلال رقمه في آخر مشاركتين بحصوله على رابع العالم، وهو نفس إنجاز الاتحاد في نسخة 2005.

ويحتفظ الهلال بكونه أكثر نادٍ سعودي مشاركة بكأس العالم للأندية بواقع 3 مشاركات، وكذلك أكبر نتيجة بفوزه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة (6-1) في نسخة 2022.