بريطانيا.. اجتماع “سري” لمعالجة مشاكل الـ”بريكست”

اجتمع سياسيون ورجال أعمال بريطانيون في "سرية تامة"، في إطار قمة استمرت ليومين، لمعالجة مشاكل نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "أوبزرفر" عن وثائق حصلت عليها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد، بأن الاجتماع عُقد يومي الخميس والجمعة الماضيين، وضم كبار السياسيين من حزبي المحافظين والعمال، من الطرفين المعنيين بمناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وكان الاجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تحسين علاقات المملكة المتحدة مع الدول الأوروبية المجاورة.