مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10419 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 7.28 نقاط، اليوم، ليقفل عند مستوى 10419.44 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: "الجوف، وأمريكانا، وجاكو، وأسواق عبدالله العثيم، وتبوك الزراعية" الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: "سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات، والآمار، ومجموعة الحكير، والخليجة العامة"، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وسط تراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.85 و5.67%.

فيما كانت أسهم شركات: "أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، والاتصالات السعودية" الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: "أمريكانا، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، ومرافق" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" مرتفعًا 170.01 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 19536.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21.4 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة تزيد على 373 ألف سهم.