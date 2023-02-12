خطأ فادح.. حكم مباراة #أرسنال لم يرسم خط التسلل!‬‎ 

نسى حكم الفيديو في مباراة أرسنال ضد برينفتورد، مساء أمس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، رسم خطوط التسلل، بعد هدف التعادل للضيوف في شباك الجانرز.

وكانت مباراة أرسنال ضد برينتفورد، أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب الإمارات، بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أرسنال في النتيجة عن طريق لياندرو تروسار بالدقيقة 66، وظل متقدماً حتى حلول الدقيقة 73، قبل أن يُدرك إيفان توني التعادل في الدقيقة 74، من وضعية تسلل، ورغم ذلك احتسب حكم اللقاء الهدف.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن حكم الفيديو، لي ماسون، قد نسي رسم خطوط التسلل في هدف توني، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على إمكانية فوز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب برينتفورد، كريستيان نورجارد، كان في موقف تسلل عندما مرر العرضية إلى توني ليضعها في الشباك، وإذا كان هناك رسم لخطوط التسلل لألغي الهدف.

ولكن ماسون استغرق وقتًا كبيرًا حتى يتخذ القرار النهائي لأنه كان يراجع إذا كان إيثان بينووك، متداخلًا في اللعبة أم لا دون مراجعة حالة التسلل في الأصل وقام باحتساب الهدف.

واعترض مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، على هذا الهدف في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة، وقال: “لقد شاهدت الحالة مرة أخرى، فهي تسلل، يبدو أن القواعد تتغير”.

وكان فوز آرسنال سيضعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط لكن التعادل يعني أن مانشستر سيتي سيزيحه من القمة إذا فاز اليوم وتغلب على أرسنال مساء الأربعاء المُقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر.