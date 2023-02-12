على درب الهجرة النبوية.. مغامر سعودي ينطلق من مكة إلى المدينة سيراً على الأقدام #عاجل

ينطلق المغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني، غداً الإثنين، في رحلة توثيقية على مسار الهجرة النبوية، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك سيراً على الأقدام

وتهدف الرحلة إلى التعريف بالتراث وأهميته، والمحافظة عليه عن طريق التوثيق وفق أفضل وأحدث معايير توثيق الرحلات البرية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب السعودي للخروج من منطقة الراحة، حيث المتعة بالتحدّي وتخطّي الصعاب، ما ينعكس بالقدرة على مواجهة تحديات الحياة الأخرى.

وتأتي الرحلة ضمن سلسلة الرحلات السابقة للمغامر، لكنها تتميّز عنها بالوقوف على الآثار، وتوثيقها وتثبيت معالمها جغرافياً، حتى تصبح مساراً دولياً معتمداً، وتخليدها عبر التعريف بشكلها السابق والحالي من خلال فيلم وثائقي مترجم لعدة لغات.

وسيقدم "الشيباني" تجربة ثرية، تعالج الفجوة المعرفية في موضوع الهجرة النبوية الشريفة، وتسلط الضوء على الإرث الضارب بعمق في الجزيرة العربية، بتغطية وتوثيق جميع مراحل الرحلة، إضافة إلى المسار الذي كان ساحة للأحداث، والوقائع والذكريات.

وتأتي هذه الرحلة بعد أن أتم المغامر السعودي تحدي "القمم السبع"، والذي يتضمن تسلق أعلى جبل في كل قارة من قارات العالم السبع، والتي كان آخرها قمة "إيفرست"، أعلى قمة في العالم.