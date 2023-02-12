“إعادة البحر إلى البلد”.. تدشين مشروع لتطوير الواجهة البحرية لـ #جدة_التاريخية

دشنت وزارة الثقافة، ممثلة في برنامج "جدة التاريخية"، اليوم، مشروع تطوير الواجهة البحرية لجدة التاريخية، الذي يأتي ضمن مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"، وأطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في سبتمبر من عام 2021.

ورفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، شكره وامتنانه لسمو ولي العهد، على دعمه غير المحدود للحفاظ على المواقع التاريخية وصونها وتأهيلها، موضحًا أن مشروع تطوير الواجهة البحرية لجدة التاريخية، الذي يستمر لمدة عامين، سيعيد البحر إلى البلد، وبالتحديد ميناء "البنط التاريخي"، وسيسهم في تطوير واجهة بحرية وفق معايير عالية ومستدامة.

وأضاف: "المشروع سيراعي جميع الجوانب الثقافية والتراثية والبيئية لمنطقة البلد، ضمن الجهود الحثيثة لتقديمها كوجهة سياحية عالمية، تحقيقًا لركائز رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".

وبدأ العمل في المرحلة الأولى لمشروع تطوير الواجهة البحرية لجدة التاريخية بإعادة حفر منطقة البحر، التي رُدمت نتيجة التوسع العمراني في العقود الماضية. فيما سيتم في المرحلة الثانية معالجة تلوث مياه بحيرة الأربعين، وتطوير بنية تحتية لبناء منطقة حضرية وواجهة بحرية. بينما تتضمن المرحلة الثالثة بناء مرسى لليخوت ومسطحات خضراء وجسورًا للمشاة ومرافق عامة، لتكوين نسيج عمراني مستدام في البلد.

ويهدف برنامج تطوير جدة التاريخية إلى استثمار التاريخ والعناصر الثقافية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية، وتطوير مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وبيئة حاضنة للمشاريع الثقافية والإنتاج الإبداعي، إلى جانب إبراز المعالم التراثية وتعزيز أهميتها، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر إيجاد بيئة متكاملة بمساحات خضراء وواجهات بحرية حيوية.