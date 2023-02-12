الاتحاد التركي يقبل انسحاب هاتاى سبور وغازى عنتاب من الدورى بسبب #الزلزال

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، ‎فى بيان رسمي اليوم الأحد، قبول انسحاب بعض الفرق من مختلف الدوريات بسبب تأثرها بأحداث الزلزال.

ضرب زلزال مدمر تركيا ما أسفر عن أكثر من 25 ألف قتيل و50 ألف مصاب ومازال البحث جاريا عن مفقودين وناجين تحت الأنقاض.

وجاءت أبرز الفرق التركية المُنسحبة من مختلف الدوريات، هاتاي سبور وغازي عنتاب من الدوري الممتاز ويني ملاطيا سبور وأضنة سبور من الدرجة الأولى وديار بكر وأضي يمان سبور من الدرجة الثانية وكهرمان ماراش من الدرجة الثالثة.

ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب الاتحاد التركى بمد فترة الانتقالات الشتوية بصفة استثنائية حتى 18 فبراير الجارى.

ونشر الاتحاد التركى لكرة القدم بيانا رسميا عبر موقعه على توتير جاء فيه تمت الموافقة على طلبنا الرسمى الذى قدمه اتحادنا إلى فيفا فى 6 فبراير 2023 اعتبارًا من اليوم، وتم تمديد فترة الانتقال والتسجيل الثانية لموسم كرة القدم 2022-2023 حتى 18 فبراير 2023.

وبدوره أعلن الاتحاد التركى لكرة القدم، بشكل رسمى، استئناف منافسات الدورى المحلّى يوم 17 فبراير الحالى بعد أن ألغى وزير الرياضة جميع الأنشطة الرياضية، وقرر تأجيل الدورى التركى لأجل غير مسمى .