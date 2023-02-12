ممنوع في هذا العمر… #الصحة تكشف الوقت المسموح للأطفال أمام الشاشات #عاجل

كشفت وزارة الصحة عن الوقت المسموح للأطفال بالجلوس أمام الشاشات، سواء شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية.

وأوضحت "الصحة" عبر حسابها التوعوي "عش بصحة" على "تويتر"، اليوم، أنه وفقاً لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يُمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات للأطفال الأقل من عامين.

ويُسمح للأطفال في عمر العامين بقضاء بعض الوقت أمام الشاشات، لكن مع أحد الوالدين. وبالنسبة للأطفال من عمر سنتين إلى 5 سنوات، فيجب ألا تزيد المدة عن ساعة واحدة في اليوم، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

أما الأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة، فيجب على الآباء وضع حد ووقت معين، بحيث لا يتجاوز ساعتين يومياً، وصولاً إلى من هم فوق 18 سنة، والذين لا ينصح بقضائهم وقت أكثر من ساعتين يومياً.