أسواق_الخليج تغلق على ارتفاع مع صعود أسعار #النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بزيادة أسعار النفط يوم الجمعة وسعي روسيا لخفض إنتاج الخام الشهر المقبل، وارتفعت أسعار النفط، الداعم الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من اثنين بالمئة، مع ارتفاع خام برنت 1.89 دولار إلى 86.39 دولار للبرميل.

وتخطط روسيا لخفض إنتاجها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا في مارس آذار، أو نحو خمسة بالمئة من إجمالي إنتاجها.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعات الطاقة والمستهلكين والعقارات، وارتفع سهم شركة النفط العملاقة (أرامكو) 0.2 بالمئة، وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.3 بالمئة.

وقفز سهم البنك السعودي البريطاني اثنين بالمئة بعد أن أعلن يوم الخميس عن زيادة 52 بالمئة في صافي أرباحه السنوية.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعي الصناعة والطاقة، مع صعود سهم صناعات قطر 3.4 بالمئة وقطر للوقود0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات مدفوعة بخطط الحكومة لبيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة خلال العام المقبل.