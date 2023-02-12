تقارير تكشف مفاجأة عن إسم مدرب #ريال_مدريد الجديد

أصبح يورجن كلوب مدرب ليفربول مرشحا لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد خلال الموسم المقبل، في ظل التقارير التي أشارت إلى موافقة كارلو أنشيلوتي بالفعل على تدريب منتخب البرازيل.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن ريال مدريد يُراقب وضع يورجن كلوب مع ليفربول ويسعى للتعاقد مع الموسم الجديد حال رحل المدرب الألماني عن تدريب الريدز.

الصحيفة أشارت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من المُعجبين بـ يورجن كلوب وبالمستوى الفني الذي قدمه مع دورتموند وكذلك مع الريدز ويحلم بتواجده في ريال مدريد.

الصحيفة قالت إن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان لإقناع يورجن كلوب بأن يكون على رأس مشروع ريال مدريد المستقبلي.