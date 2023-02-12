مانشستر_يونايتد يثأر من #ليدز في #الدوري_الانجليزي

تمكن مانشستر يونايتد من الثأر وتحقيق الفوز أمام ليدز يونايتد في مباراة الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي، بعد التعادل قبل أيام إيجابيًا في الأولد ترافورد ليأتي اليوم، ومن ملعب إيلاند رود، ويفوز بثنائية نظيفة ويتفوق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء مؤكدين أن الشياطين لا تترك ثأرها دون أخذه.

شهد الشوط الأول هجوم ومحاولات من الطرفين ولكن دون هز شباك، فجميع محاولات ليدز تمكن الدفاع الأحمر من التعامل معها وتشديد تلك الخطورة قبل الوصول لدي خيا، فيما عندما يهاجم الشياطين الحمر كان الاخفاق يأتي في اللمسة الأخيرة والتسديد بعيد عن المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ظلت المحاولات قائمة من الطرفين، حتى تمكن راشفورد من كسر الصيام التهديفي مع الدقيقة 80 بعدما استلم عرضية لوك شاو بالرأس لتعانق الشباك معلنة التقدم الأول في اللقاء لصالح الشياطين الحمر. بعد الهدف الذي أكد الفار على صحته ووجود راشفورد في موقف سليم تزامنًا مع عرضية لوك شاو.

ومع هذا الهدف استطاع اليونايتد خطف ليدز بهدف ثاني قبل الاستفاقة من صدمة الهدف الأول، فمع الدقيقة 85 قتل جراناتشو اللقاء بهدف ثاني لليونايتد، بعدما هرب من الطرف الأيسر في مجهود فردي قاده للشباك، ليعزز التقدم. ومع الدقيقة 90 استطاع راشفورد مجددًا الوصول للمرمى ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل وهو ما تكرر مع فيغورست بالتسجيل وإلغاء الهدف، لينتهي اللقاء بإكتفاء اليونايتد بالثنائية.

وبهذه النتيجة يصعد مانشستر يونايتد لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، ولكنه حصد النقطة 46 في الترتيب بفارق 5 نقاط عن أرسنال. فيما تواجد ليدز في المركز الـ17 ومعه في رصيده 19 نقطة.