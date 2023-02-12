بنزيما: هناك مهاجمون لا يعرفون كيف تلعب كرة القدم

وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، نصائح للمهاجمين الشباب، فيما يتعلق بهذا المركز وكيفية النجاح في تسجيل المزيد من الأهداف.

وقال بنزيما، خلال تصريحات لقناة "Téléfoot" الفرنسية: "كمهاجم إذا كنت تفكر فقط في تسجيل الأهداف، عليك فقط أن تواجه مدافعين جيدين، وهذا كل شيء، ويوجد مهاجمون لا يعرفون كيف تلعب كرة القدم، ولا كيف تلعب بلمسة واحدة، والتحرك في الملعب، فقط يريدون التسجيل".

وأضاف "كلما فكرت أكثر في المباراة واحترمت كرة القدم، كلما سجلت المزيد من الأهداف".

وأتم "تييري هنري هو أسطورة، حتى لو أنني كبرت في زمن الظاهرة رونالدو، فمن بعده بالنسبة لي يأتي هنري".

يذكر أن بنزيما شارك أساسيا في فوز ريال مدريد أمس السبت، على الهلال السعودي (5-3) في نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.