وصول طائرة الإغاثة السعودية السابعة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وتحمل على متنها أسرَّة وأجهزة طبية حديثة تزن أكثر من 100 طن لسد احتياج المستشفيات في غازي عنتاب.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.