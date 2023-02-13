استشارية تغذية تُحذر من تناول هذا النوع من الأطعمة بوجبة #الإفطار

لا يختلف خبراء التغذية على أهمية تناول وجبة الإفطار، لكنهم يحذرون من أن تناول طعام صحي واحد قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه عند تناوله على معدة فارغة.

وتقول ناتالي كوموفا، الخبيرة في قسم اللياقة البدنية في مؤسسة JustCBD: " يعد الموز مصدرًا مهمًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم"، مضيفة :"هذه المعادن لها مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن تناولها على معدة فارغة هو أول شيء في الصباح يمكن أن يضر بصحتك".

وتوضح: "عندما يهبط البوتاسيوم والمغنيسيوم على معدة فارغة بعد ساعات من الصيام، فمن المحتمل حدوث اضطراب في التوازن الحمضي القاعدي في الدم".

ويعد الموز من الفواكه المليئة بالمعادن والفيتامينات والألياف، وتقدم بعض الفوائد الصحية المقنعة، ومع ذلك، فإن تناوله على معدة فارغة يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي القاعدي ويسبب المزيد من المشاكل، بحسب صحيفة إكسبريس.