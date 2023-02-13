تنبيه #عاجل من سفارة #المملكة للمواطنين لدى #نيوزيلندا بشأن إعصار “غابرييل”

أصدرت سفارة المملكة في نيوزيلندا تنبيهاً مهما للمواطنين المقيمين.

وأوضحت السفارة في تغريدة على "تويتر"، أن السلطات النيوزيلندية أعلنت وصول الاعصار CycloneGabrielle اليوم الاثنين حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها 160 كم/ساعه على الجزيرة الشمالية يرجى توخي الحيطة والحذر.

وأبلغت السلطات في نيوزيلندا المواطنين أنهم سيحصلون على إمدادات غذائية تكفي ثلاثة أيام في حالة إذا ما حوصروا في منازلهم.

وتأتي العاصفة بعد أسابيع من هطول أمطار غزيرة على مدينة أوكلاند.