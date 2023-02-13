هل يُمكن للمطلقة الاستفادة من معاش الوالد؟ .. “#التأمينات” تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدى إمكانية حصول المطلقة على معاش الوالد.

وأكدت "التأمينات" في ردها على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه يحق للمرأة الاستفادة من معاش والدها في حال طلاقها أو ترملها.

وأوضحت أنه :"يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتباراً من تاريخ عقد القران، ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت".

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ذكرت في وقت سابق، أن هناك 6 حالات لوقف معاش المستفيد، وهي: انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيد، وبلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة، والوفاة.

وكذلك، زواج إحدى المستفيدات، وتجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 سنة، والتحاق أحد المستفيدين بوظيفة حكومية.