أول تعليق من #أصالة على إحيائها حفلاً غنائياً رغم #زلزال_سوريا

ردت الفنانة أصالة نصري على الهجوم الكبير الذي تعرضت له بسبب إحيائها حفلاً غنائياً في دبي، أمس الأول السبت، رغم سقوط آلاف الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب وطنها سوريا.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام": "مرات بيكون فيه ليالي وكأنها هربانة من حلم.. وبما إنّنا مُحاطين بالكوابيس والآلام، وواقعنا على شفا حفرة من الإنهيار.. وغرقانين ببحر هموم ما بين إمبارح واليوم حتّى بكرة.. صرنا بحاجة قشّة نتعلّق فيها لكي توصلنا على بر".

وأضافت عن الحفل: "إمبارح ما كنّا أنا وفرقتي لحالنا على المسرح عم نقدّم مساعدة نفسية لنا وننقلها للموجودين.. كلنا حسينا إنّنا في وسط حشد من أرواح طاهرة، عمّ تعزف معنا وتغنّي. رحنا بعيد وتركنا بمطرحنا الهمّ أمانة، لنرتاح ونرجع نقوى علينا، ونلاقي له حلّ، ودائماً الحلول ما بتنوجد إلّا لمّا نهدى شوي".

وواصلت: "إمبارح حسّينا بحضن كبير كلنا تجمّعنا فيه والمحبّة كانت نقية صافية مندفعة طفولية لمستنا كلنا بدون إستثناء"، مشيرة إلى تقديم كلّ مخصصات وأرباح الحفل إلى "أهلنا في سوريا الممتحنة، سوريا التاريخ والأصالة الموجوعة، وصرختها صارت الأعلى بين كلّ بلادنا الموجوعة".

وأكملت: "بدعي ربّي يجمعني بحبايبي وأهلي بوطني الغالي قريب، وطالما ما زال الخير موجود الأمل دائماً موجود".