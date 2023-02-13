ولي_عهد_الكويت يستعرض مع #وزير_الاستثمار العلاقات الثنائية

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، اليوم، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بمناسبة زيارته للكويت.

ونقل في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للقيادة الكويتية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها في مجال الاستثمار.

حضر الاستقبال رئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية بالإنابة مازن سعد الناهض.