الصين: مناطيد أمريكية انتهكت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرات في 2022

قالت الصين، اليوم الاثنين: إن مناطيد أمريكية حلقت على ارتفاع كبير فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022، في تصريح يوسع هوة الخلاف الدبلوماسي بعد أن أسقط الجيش الأمريكي ما وصفه بأنه منطاد تجسس صيني.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية معتادة في بكين ردا على سؤال "منذ العام الماضي، قامت مناطيد أمريكية بأكثر من عشر رحلات جوية غير مشروعة على ارتفاعات عالية في المجال الجوي الصيني دون موافقة الجهات الصينية المعنية".

ولم يصف وانغ المناطيد تحديدا بأنها عسكرية أو تستخدم لأغراض التجسس.

وأجاب على سؤال حول رد الفعل الصيني إزاء هذه الأحداث، قائلا إن ردود بلاده تتسم "بالمسؤولية والمهنية".

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

ويأتي التصريح الصيني بعد أن أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد تجسس صيني قبالة سواحل ولاية نورث كارولاينا في الرابع من فبراير بعد أن ظل يحلق فوق الولايات المتحدة لأيام.

وأرجأت واشنطن، في رد على وجود المنطاد الصيني فوق أراضيها، زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين.

وتقول الصين إن المنطاد كان عبارة عن مركبة بحث مدنية انحرفت عن مسارها بالخطأ واتهمت الولايات المتحدة بالمبالغة في رد فعلها.

وقال وانغ إن "أول شيء يجب على الجانب الأمريكي فعله هو النظر إلى نفسه وتغيير أساليبه وليس التشهير والتحريض على المواجهة".