ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في #المملكة بنسبة 17.1%

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع متوسط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.1% خلال عام 2022، مسجلًا نسبة نمو في ديسمبر الماضي تقدر بـ 7.3%.

وأرجعت الوزارة هذا الأداء الجيد لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والذي شهد انتعاشًا منذ بداية شهر مايو 2021، محققًا نسبة نمو 4.1 % في ديسمبر 2022، على أساس سنوي.

وسجل الرقم القياسي لنشاط الصناعات التحويلية ارتفاعًا بنسبة 18.5% خلال ديسمبر 2022، فيما أظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضًا بنحو 6.6%، متزامنًا مع تراجع الطلب الموسمي على الطاقة الكهربائية.