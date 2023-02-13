ريال_مدريد يحدد خريطة صفقات الموسم الجديد

استقر مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني على خطة دعم صفوف الملكي فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز تراقب بالفعل عدداً من اللاعبين لضمهم لصفوف الميرنجى الصيف المقبل، خاصة أن هناك بعض المراكز تحتاج لتدعيمات قبل الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن خطة الريال تتضمن أيضًا فكرة التخلي عن عدد من اللاعبين الحاليين داخل صفوف الفريق من أجل إفساح المجال للعناصر الجديدة الشابة التى ستكون إضافة قوية للملكي مستقبًلا.

وجاءت الخطة التي يدرسها مسؤولي ريال مدريد، بالاتفاق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذى يعلم جيدًا ما يحتاجه الفريق من تدعيمات خلال الوقت الحالي.