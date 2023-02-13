نوفاك: #روسيا تعتزم توريد 80% من صادراتها النفطية إلى الدول “الصديقة”

قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الإثنين: إن روسيا تعتزم تسليم أكثر من 80% من صادراتها من النفط الخام و75% من منتجاتها البترولية إلى "دول صديقة" في عام 2023.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أعاد نوفاك التأكيد على أن روسيا لن تورد النفط إلى دول تلتزم بالحدود القصوى للأسعار على خام النفط الروسي ومنتجاته.

وانخفض إنتاج مصافي التكرير بنسبة 3% على أساس سنوي العام الماضي، ليصل إلى 272 مليون طن. وارتفع إنتاج البنزين بنسبة 4ر4% إلى 6ر42 مليون طن.

وزاد إنتاج الديزل بنسبة 6% إلى 85 مليون طن،وتتوقع شركة جازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز أن تجتذب إمدادات الغاز إلى الصين عبر ما يطلق عليه بمسار الشرق الأقصى وخط أنابيب باور أوف سيبيريا2، ما بين 4 إلى 5 تريليونات روبية في شكل استثمارات مباشرة و5ر1 تريليون إلى تريليوني روبل في قطاعات ذات صلة كالمعادن والأسمنت وصناعات كيماوية. وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 9ر7% لتصل إلى 7ر45 مليار متر مكعب العام الماضي.