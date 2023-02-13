تقديم خدمات #الأحوال المدنية لذوي الشهداء حتى باب المنزل

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تقديمها خدماتها لذوي الشهداء، داخل منازلهم الخاصة، دون حاجة أي منهم لزيارة مكتب الأحوال المدنية.

وذكرت "الأحوال المدنية" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم، إنها تقدم خدمة خاصة لذوي الشهداء، تتضمن زيارة موظف الأحوال المدنية لمنزل ذوي الشهيد، للاستفادة من الخدمات في أماكن وجودهم، دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية.

كما يتم منح ذوي الشهداء أولوية في إنهاء الإجراءات، عند زيارتهم للمكتب عبر نظام المواعيد الخاص بالخدمة.

وتضم قائمة المستفيدين من هذه الخدمات: الوالدين والزوجة والأبناء.