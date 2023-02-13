نظام #الأسد لقوافل إغاثة الشمال السوري: “نصف المساعدات أو ممنوع الدخول” (فيديو) #عاجل  

كشفت موظفة ألمانية في الهلال الأحمر الكردي عن مفاجأة بشأن تعامل نظام الرئيس السوري بشار الأسد مع المساعدات الإغاثية القادمة إلى مناطق الشمال السوري.

وقالت الموظفة الألمانية المتواجدة مع قافلة المساعدات القادمة من مناطق شمال شرق سورية باتجاه حلب: "نظام الأسد يشترط تسليمه نصف المساعدات على الأقل، للسماح لنا بالدخول إلى مناطقه".

الأمر ذاته أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي ذكر في بيان، أن نظام "الأسد" اشترط مصادرة نصف المساعدات التي تخرج من مناطق الإدارة الذاتية أو الهلال الأحمر الكردي إلى ريف حلب.

وضرب زلزال مدمر بغت قوته 7.8 درجة على مقياس "ريختر" مناطق متعددة من شمال سوريا وجنوب تركيا، ما تسبب في وقوع أكثر من 35 ألف قتيل في حصيلة أولية حتى هذه اللحظة.