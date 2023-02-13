أمير #الرياض يهنئ #الهلال على فضية #مونديال_الأندية: “نتمنى لكم مزيداً من الإنجازات”

هنأ الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، نادي الهلال، بمناسبة تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أمير الرياض في برقية لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل: "يسرنا تهنئتكم وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري بمناسبة تحقيق الفريق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "كان لجهودكم وزملائكم أعضاء مجلس الإدارة الدور الأبرز في الاستفادة القصوى مما قدمته القيادة الحكيمة من دعم كبير للأندية الرياضية وتهيئة جميع الإمكانيات لتحقيق هذا المستوى والإنجاز الكبير، مع تمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات".