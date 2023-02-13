تصريح جديد من الرئيس المصري حول العلاقة مع #السعودية: “لا تسمحوا لأقلام ومواقع التأثير على الأخوة” #عاجل

أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريح جديد حول العلاقات مصر مع الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها السعودية.

ووجه الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، المنعقدة في إمارة دبي بالإمارات، اليوم، الشكر للأشقاء العرب الذين وقفوا مع مصر.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة عدم السماح لمواقع التواصل الاجتماعي والأقلام والأفكار بالتأثير على العلاقات بين مصر والأشقاء.

وقال الرئيس السيسي في هذا الإطار، موجهاً حديثه للأشقاء العرب: "لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل أن تؤثر على الأخوة بيننا".

وأضاف: "والله والله والله، لولا دعم الأشقاء، كان ممكن ميحصلش أو ينجح أي مجهود اتعمل في مصر".

وواصل: "الاحتياطي اللي كان موجود في الوقت ده من 2011 حتى 2013، استهلك كله، وكان فاضل مبلغ ميعملش حاجة.. إذًا لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت مكنتش مصر قامت تاني".

ويوم الخميس الماضي، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاقة مصر مع المملكة العربية السعودية.

وقال السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" في محافظة المنوفية: "هنمشي ورا بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء؟!، أقل حاجة نعملها لو مش هنقول كلام طيب، يُفضل نسكت".

وأضاف: "علاقتنا طيبة بالجميع، وده منهج ماشيين بيه، مش من النهارده، لكن ده مسار بننتهجه منذ تولي المسؤولية. وحتى في الأزمات والخلافات الكبيرة، مفيش تصريحات سلبية أبداً، وكل كلامنا منضبط جدا، وبالتالي ميصحش نُسيئ لأشقائنا وماننساش وقفة أشقائنا معانا".

وأتم "لو في أزمة، أنا أطول لساني أو أقول كلام مش مظبوط؟ ده كلام لا يليق أبداً، فين (لا تنسوا الفضل بينكم)؟ وحتى بعض المقالات اللي أشوفها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، إحنا حريصين، وده توجه دولة، وأرجو كلنا كمواطنين لا ننساق وراء مواقع تقصد الفتنة بيننا، علاقتنا طيبة بالكل، وفي أصعب الظروف، حتى لو في خلاف مع دولة شقيقة خلال السنين اللي فاتت هنتجاوزها".