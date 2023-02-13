ولي_العهد يوجه بتخصيص 9 مليارات ريال لمعالجة المناطق الحرجة جراء #السيول في #جدة (فيديو) #عاجل

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجه بتخصيص 9 مليارات ريال لمعالجة المناطق الحرجة جراء السيول في جدة.

وأضاف "الحقيل" في كلمة خلال مؤتمر التواصل الحكومي، اليوم، أن سمو ولي العهد اعتمد أيضاً 16 مليار ريال لمعالجة مشاريع الصرف الصحي في جدة.

كما كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن توجيه ولي العهد بتزويد الوزارة بنحو 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ومدن أخرى، تشهد ارتفاعا في الأسعار.

وتابع: "أسعار الوحدات السكنية في ضاحيتي خزام والفرسان ستبدأ من 350 ألف ريال"، مشيراً إلى أن "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع البنك المركزي، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة على التمويل العقاري".

وكشف أن أكثر من 1.4 مليون شخص استفادوا من الدعم السكني المقدم من الوزارة، مشيرًا إلى بدء ضخ أكثر من 430 وحدة سكنية، واستهداف الوزارة ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025.