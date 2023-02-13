تباين أداء #بورصات_الخليج قبيل #بيانات_التضخم_الأمريكية

تباين أداء بورصات الخليج الرئيسية عند الإغلاق اليوم الاثنين قبيل بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، مع تركيز المستثمرين على مخاوف الطلب في المدى القريب قبيل صدور بيانات التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 دولار، أو 0.51 بالمئة، إلى 85.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت جرينتش.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعا واحدا بالمئة بدعم من إعلان أرباح قوية للشركات وطروح عامة أولية منتظرة.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية أمس الأحد إن 23 شركة تنتظر الطرح بالسوق المالية السعودية (تداول) حسب ظروف السوق، واصفا الطروح المرتقبة بأنها قوية للغاية.

وارتفع سهم رتال للتطوير العمراني 1.1 بالمئة بينما قفز سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.3 بالمئة.

وقفز سهم بنك الرياض 6.1 بالمئة بعدما أعلن البنك نمو أرباحه للعام بأكمله 17 بالمئة إلى 7.02 مليار ريال (1.87 مليار دولار).

وساعدت مكاسب قطاعي الشركات العقارية والسلع الاستهلاكية ذات الثقل مؤشر بورصة دبي على مواصلة مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.5 بالمئة.

ومن بين الرابحين، قفز سهم العربية للطيران 3.5 بالمئة قبل إعلان الأرباح السنوية في وقت لاحق من اليوم.

وقالت فرح مراد المحللة الأولى للأسواق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن بورصة دبي قد تتعرض لضغوط إذا تحرك المتعاملون لجني أرباحهم بعد مكاسب الأسبوع الماضي.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة ليقطع سلسلة مكاسب استمرت عشر جلسات متأثرا بتراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.3 بالمئة. وهوى سهم شركة الاستثمار ملتيبلاي جروب 4.5 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.5 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته في سبعة أشهر. وانخفض سهم صناعات قطر 3.4 بالمئة بعدما أعلنت شركة البتروكيماويات هبوط أرباحها الصافية 28 بالمئة في الربع الرابع.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.4 بالمئة مع انخفاض أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.4 بالمئة.