تأجيل مباراة #الهلال و #الفيحاء فى الدوري السعودي بعد #كأس_العالم_للأندية

قررت لجنة المسابقات فى رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، التى كان من المقرر أن تقام بعد غد الأربعاء، بالجولة 17 من الدوري.

ونشرت رابطة الدوري السعودي بيانا رسميا جاء فيه، "وافقنا على طلب تأجيل مباراة الفيحاء والهلال المقررة الأربعاء المقبل، إلى وقت آخر".

وأضافت الرابطة، "سبق ذلك القرار، اتخاذ رابطة الدوري السعودي للمحترفين جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذى ورد إليها من نادى الهلال، متضمنة الاجتماع مع لجنة المسابقات وأخذ المرئيات من جميع الجهات المعنية، ثم الموافقة على تأجيل المباراة".