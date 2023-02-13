صدمة كبرى من #باريس_سان_جيرمان للنجم #نيمار

كشفت تقارير صحفية عالمية عن نية نادي باريس سان جيرمان القوية في الاستغناء عن اللاعب البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو": "لويس كامبوس، المستشار الرياضي لبي إس جي، لم يكن معترضا على بيع نيمار في صيف العام الماضي 2022".

وأضافت: "مستوى نيمار هذا الموسم قد دفع الإدارة إلى التفكير في الأمر، حيث ساهم في 13 هدف خلال أول 5 جولات من الدوري الفرنسي".

وأكدت "فوت ميركاتو": "تصرفات النجم البرازيلي في الفترة الأخيرة، تدفع إدارة النادي بجدية للتخلص منه".

وختمت تقريرها بأن ما سيعطل بيع نيمار، هو رغبة اللاعب في الانتقال إلى ناد أوروبي كبير، يضمن له راتبه السنوي الحالي (36 مليون يورو) حتى بلوغه 35 عاما، عند انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.